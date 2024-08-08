Захват Курской АЭС маловероятен: The Economist о других целях ВСУ

По мнению издания, более реальной целью может быть создание неудобной для Кремля буферной зоны.

Захват Курской атомной электростанции Силами обороны Украины пока кажется маловероятным.

Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

В издании отмечают, что в последние два дня российские пропагандисты и Z-военкоры предполагают, что целью ВСУ в Курской области может быть атомная электростанция, как "глаз за глаз против оккупации Россией Запорожской атомной станции".

"Без надлежащим образом организованных сил вы повторите ошибки, которые россияне совершили к северу от Киева в 2022 году. Мы отрезали их от линии фронта, и они стали легкой добычей", – говорит источник в украинском Генштабе.

По мнению The Economist, тот факт, что Украина привлекла механизированные силы, включая танки, усложнит ее материально-техническую проблему: бронетехника требует много топлива и обслуживания.

Более реальной целью может быть создание неудобной для Кремля "буферной зоны", подобно попыткам России создать такую зону на севере Харьковской области. Это может даже стать разменной монетой в будущих переговорах.

Кроме того, содержание этой территории Украиной стало бы публичной оплеухой российскому диктатору Владимиру Путину.

Раньше мы писали, что происходит с охраной Курской АЭС.

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак ответил, намерена ли Украина намерена захватить Курскую АЭС.

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