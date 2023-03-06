"Захват россиянами Бахмута не повлияет на ход войны" — глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Бахмут имеет более символическое значение для Украины, чем оперативное.

Если российским военным удастся захватить Бахмут, это не означает, что Москва смогла изменить ход войны.

Такое заявление сделал Министр обороны США Ллойд Остин, пишет The Guardian.

По его мнению, Бахмут имеет более символическое значение для Украины, чем оперативное.

"Я думаю, что это больше символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность", – сказал он.

Впрочем, Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками.

"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", — добавил Остин.

Ситуация в Бахмуте

Город Бахмут Донецкой области остается самой горячей точкой на фронте. Российские оккупанты пытаются перерезать украинским военным пути поставки боеприпасов и окружить защитников города. В окрестностях Бахмута продолжаются ожесточенные бои, уничтожены ключевые мосты через реку Бахмутка.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что на Бахмутском направлении войска РФ не остаются попыток оцепить украинский город и взять его в кольцо.

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