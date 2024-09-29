Уволен командир "Черных Запорожцев", которые из последних сил держат Угледар: что известно о ситуации

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая сейчас держит оборону Угледара, полковник Иван Винник уволен с должности.

На своей странице в Facebook он поблагодарил собратьев после увольнения с должности.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! С лета 2022 года до сегодняшнего дня — у меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не сам. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Я очень ценю и та связь, которая образовалась между нами, останется навсегда. Учитесь. Сражайтесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе", – написал Винник.

Как сообщили в ОК "Південь", Винник назначен на высшую должность с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта.

"Полковник Винник – пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира. Под его руководством бригада прошла непростой путь, достойно держала определенные ей направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отбить одни из самых больших наступлений за время российско-украинской войны", — так характеризовали Винника в ОК "Південь".

Какая ситуация в Угледаре

Сейчас ситуация в Угледаре критическая, по прогнозам военных аналитиков, потеря города является вопросом нескольких недель или дней. Оборону города держат бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Ситуация в Угледаре уже неделю критическая, а сейчас, похоже, переходит в разряд гиперкритических", — такой оценкой положения вещей на этом участке фронта поделился в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Он говорит, что враг продвигается по флангам. Арьергардные бои на флангах пока не имеют особого успеха, поскольку темп продвижения россиян не сбит.

Сам Угледар уже почти находится в оперативном окружении – оба пути из города простреливаются, и чем дальше – тем плотнее.

"Если удастся не выйти полностью из города или не допустить оцепления до конца недели — это будет настоящее чудо", — написал Мирошников.

Российская армия пытается обойти Угледар Донецкой области с флангов и перерезать дорогу, по которой обеспечивают логистику и город, рассказал соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула.

"Противник продолжает штурмовые действия с целью оцепления группировки Сил обороны в городе. Враг штурмует район Новоукраинки, пытается выйти на трассу, которая идет с Богоявленки на Угледар. Также тяжелая ситуация возле Водяного, где противник сумел продвинуться и захватил помещение шахты №3. Также мы фиксируем продвижение врага в самом городе. Уже есть видео с российскими штурмовиками на окраинах Угледара", - сказал он.

Представитель украинской добровольческой армии "Юг "Сергей Братчук" акцентировал, что 72 отдельная механизированная бригада, которая более двух лет стоит на Угледарском направлении, делает "невероятные вещи на поле боя", но ситуация крайне критическая.

Угледар, зима 2023 года / Фото: Associated Press

В то же время соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула заявил, что сроки, сколько еще продержится город, зависят от того, как россияне будут давить с флангов, а украинские военные будут держать оборону. По его словам, это может быть "от нескольких дней до нескольких недель".

Ранее нардеп Марьяна Безуглая говорила, что военное руководство якобы планировало ротацию 72 бригады, обороняющей Угледар. Поэтому россияне активизировали атаки и захватили часть территорий вокруг города.

"Теперь человек, каким бы он ни был комбригом 2022 года, но находившийся в тылу больше года и не видевший, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой при экстремальных условиях наступления врага и овладеть новым коллективом. Не вспомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию", — прокомментировала Безуглае увольнение Винника.

Гуманитарная ситуация в Угледаре: что рассказали в ОВА

25 сентября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что российские ДРГ пытаются прорваться к Угледару, но ВСУ уничтожают диверсантов.

В Угледаре до сих пор остаются более сотни гражданских жителей. Эти люди отказываются от эвакуации, подвоз гуманитарной помощи осложнен.

В городе еще остаются люди / Фото: Associated Press

Также в ОВА фиксируют увеличение обстрелов населенных пунктов на Угледарском направлении и попытки российской армии прорвать линию фронта.

"В окрестностях города врага еще нет. Заходят диверсионно-разведывательные группы. Наши защитники пытаются их выбить. Город еще не захвачен и будем надеяться, что этого не будет. Сожгли очень огромное количество вражеской техники. Но, к сожалению, враг имеет продвижение", – отметил Филашкин.

Коваленко объяснил, что происходит в Угледаре

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