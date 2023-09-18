Освобождение Андреевки и Клещиевки: эксперт рассказал, какие возможности открываются для ВСУ

ВСУ вернули под контроль Украины Андреевку и Клищиевку Донецкой области. Заняв господствующие высоты в районе этих населенных пунктов, у украинской армии будет возможность наблюдать и за действиями противника, и планировать свои дальнейшие действия.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"С одной стороны, это очень весомая новость об увольнении Андреевки и Клещиевки, но мы должны понимать, что эти населенные пункты остались только в нашей памяти и только как географические названия на картах", — говорит эксперт.

Никакого уцелевшего здания на территории этих населенных пунктов нет. Россияне системно и методично уравнивали буквально с землей дома местных, превращая в руины когда-то цветущие населенные пункты», — добавил он.

“В перспективе, освобождение этих населенных пунктов, безусловно, является плацдармом для дальнейшего продвижения украинской армии к востоку и в дальнейшем в ходе продвижения к дороге, соединяющей временно оккупированный Бахмут с Горловкой. С помощью этой автомобильной магистрали россияне обеспечивают логистику того же гарнизона путинской армии, чтобы действовать на территории города-крепости Бахмута”, — отметил Владислав Селезнев.

Безусловно, сейчас трудно спрогнозировать, как быстро украинская армия сможет продвинуться вперед. Но есть ключевой фактор, который вселяет надежду – в районе Клищиевки и Андреевки находятся господствующие высоты в этом районе. Соответственно, заняв их, у украинской армии будет возможность наблюдать и за действиями противника, и планировать свои дальнейшие действия”, — отметил эксперт.

"То, что война на этих населенных пунктах не завершится, но и дальше украинская армия будет продвигаться с целью деоккупации наших территорий, это очевидно", — резюмировал он.

Освобождение Клещиевки

17 сентября бойцы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лют", подразделений 80-й отдельной десантной штурмовой бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады вернули украинский флаг над селом Клищиевка на Донетчине, расположенном к югу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил увольнение Клищиевки и поблагодарил защитников.

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