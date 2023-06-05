Увольнение "Белгородщины": в ВСУ объяснили, как "второй этап" войны повлияет на события на фронте

По словам офицера, такие события будут отражены на фронте.
Добровольческий корпус России заявил об "освобождении" Белгородщины. Так называемая операция переходит в глубь страны.
Об этом рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко, пишет 24 канал.
По словам Федоренко, это хороший знак, что у РФ начались подобные движения. Именно таким образом в стране просыпаются недовольные властями российский диктатор.
"Численность единомышленников, которые будут бороться за свободную Россию без диктаторского режима, будет увеличиваться", — подчеркнул он.
Кроме того, командир роты 92 ОМБр пояснил, что такие события будут иметь отпечаток на фронте.
"Сейчас нельзя констатировать, что значительные силы и средства противник опрокинул то или иное направление", — отметил он.
Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" в воскресенье, 4 июня, заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области России.
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