Освобождение Токмака — страшный сон россиян: как это повлияет на ситуацию на фронте

Полуокружение Токмака приведет к разрушению русского фронта, особенно на левом берегу Каховского водохранилища. Поэтому эта задача так важна.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Токмак сам по себе логистический хаб. Именно из Токмака питается часть Херсонской и Запорожской оккупированных россиянами территорий. Выход в Токмак идет в военной амуниции по трем ветвям: железнодорожная — с востока на запад из Черниговки на Токмак, шоссейка из Бердянска на Токмак и шоссейка из Мелитополя на Токмак», — говорит эксперт.

“То есть эти нити, питающие Токмак, мы начнем перерезать. Первая нить – это железная дорога из Волновахи через Черниговку на Токмак. Именно он попадет сначала под удар и деоккупацию. Мы перережем одну и другую шоссейку на Бердянск, оттуда уже будем доставать и до шоссейки из Мелитополя на Токмак”, — добавил он.

Роман Свитан отметил, что в таком режиме будет идти полуокружение Токмака: “Такие действия заставят россиян выйти из Энергодара и из самого Токмака, поскольку они без поставок смогут продержаться всего несколько дней. Россияне сразу же пойдут, потому что старая советская техника нуждается в постоянной поставке боеприпасов. Без боеприпасов это просто куча железа. Они ее бросят и уйдут”.

“Я думаю, что именно на это рассчитывают украинские Вооруженные силы, почему и идет движение в основном только в сторону Токмака, даже не на сам Токмак, а несколько восточнее. Мы сейчас от Роботино двигаемся в сторону Вербового и дальше движение будет к югу именно на железную дорогу”, — отметил эксперт.

"Полуоточение Токмака приведет к разрушению российского фронта, особенно на левом берегу Каховского водохранилища", — резюмировал он.

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Напомним, осенняя дождливая погода будет существенно влиять на боевые действия в Украине, поэтому задача ВСУ на сравнительно сухой период – обвалить южный плацдарм и выйти на северное Приазовье. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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