Увольнение Залужного: сенсационное заявление The Washington Post

Зеленский еще не издал официальный указ об отстранении Залужного и неизвестно, когда это может произойти.

Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что президент Владимир Зеленский решил уволить своего главнокомандующего, генерала Валерия Залужного, что станет наиболее серьезной кадровой перестановкой за все время войны.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на двух людей, знакомых с ходом обсуждения.

Реакция США

Чиновники Белого дома не поддержали и не возражали против этого ответственного решения, но признали его суверенным выбором президента, сказали эти люди, которые говорили на условиях анонимности.

Зеленский еще не издал официальный указ об отстранении Залужного, и неизвестно, когда это может произойти. Предыдущее заявление Вашингтона, о котором ранее не сообщалось, отражает влиятельную роль Соединенных Штатов как мощнейшего военного и политического сторонника Украины.

Заблаговременное предупреждение также позволило Белому дому призвать Зеленского пересмотреть это ключевое решение, даже если он решил этого не делать.

Уход Залужного, одной из самых популярных фигур в украинском обществе может повлиять на моральный дух войск и поколебать доверие западных доноров, поскольку украинские военные пытаются отбиться от наступления российских войск. Он и Зеленский столкнулись из-за разногласий в стратегиях преодоления неудач на поле боя, поскольку война продолжается уже третий год.

Но любой шаг Соединенных Штатов, направленный на то, чтобы оспорить решение Зеленского, популярного деятеля, который в частных разговорах предполагал, что новый командующий может омолодить Киев, может быть расценен как неправомерное влияние.

"Восприятие раскола на самом высоком уровне в Киеве не является полезным для Украины, но правительство США не должно быть вовлечено в это", — сказал Стивен Пайфер, эксперт по вопросам Восточной Европы из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине.

“Президент имеет право выбирать свое правительство так, как оно считает нужным. Решение должно принадлежать исключительно Зеленскому, равно как и потенциальные последствия», — добавила Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики.

Конфликт между Залужным и Зеленским

Зеленский может отложить принятие решения на неопределенный срок, но это кажется маловероятным, говорят люди, знакомые с его мышлением.

Недоверие между Зеленским и Залужным росло в течение многих лет, частично из-за того, что президент подозревал Залужного в укрывательстве политических амбиций, а также из-за разногласий по ключевым военным вопросам, в частности, из-за просьбы генерала мобилизовать около 500 000 новых солдат.

На напряженной встрече в понедельник, 29 января, Залужный утверждал, что новобранцы необходимы для достижения победы на поле боя в условиях преобладающей огневой мощи и численности российских войск.

По словам людей, знакомых с разговором, Украина также должна быть готова к потерям личного состава. По его словам, Украине также нужно готовиться к потерям личного состава, которые, как ожидается, будут сравнимы с прошлогодними.

Читайте ведущие новости дня:

Зеленский отказался от такого количества призывников отчасти потому, что Украине не хватает денег, чтобы выплачивать им зарплату без повышения налогов для своих граждан. Такой агрессивный призыв также был бы политически непопулярным.

"Президент не считает, что эта массовая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 27 лет является желанной или оправданной на данном этапе", — сказал человек, приближенный к Зеленскому.

Во время встречи Зеленский сказал Залужному, что его увольняют, сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

29 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров возразил, что президент уволил Залужного, но с тех пор он не отвечал на запросы о комментариях.

1 февраля Залужный опубликовал колонку на сайте CNN, в которой утверждал, что украинское правительство не смогло мобилизовать достаточное количество войск, и призвало к модернизации высокотехнологичного военного потенциала страны.

"Мы должны признать значительное преимущество, которое имеет враг в мобилизации человеческих ресурсов, и то, как это соотносится с неспособностью государственных институций в Украине повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без использования непопулярных мер", — написал он.

Найти замену Залужному – значительный вызов

Одним из потенциальных кандидатов является глава военной разведки Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов. 38-летний генерал имеет опыт работы в спецподразделениях, а не в качестве армейского командира. Его назначение будет потенциально означать переход к асимметричной тактике — например, ударам с беспилотников вглубь российской территории — в войне, линии фронта которой в течение последнего года были в основном статическими.

Но неясно, хочет ли он получить этот пост, сказал человек, знакомый с этим вопросом. "Он любит свою работу и, возможно, захочет продолжать просто взрывать что-нибудь в России", — сказал собеседник.

Другой вариант – Александр Сырский, нынешний командующий сухопутными войсками. 58-летний Александр Сырский возглавил оборону Киева в первый месяц войны, а затем организовал успешное контрнаступление на северо-востоке Харьковской области осенью 2022 года.

Но среди рядовых солдат Сырский пользуется особой неприязнью, поскольку многие считают его командиром советского образца, слишком долго державшего войска под обстрелом в восточном городе Бахмут, когда Украина должна была отступить.

«Он – персонаж типа генерала Паттона, – сказала человек, близкий к Зеленскому. – У него нет гена человеческих ресурсов в организме”.

Кто бы ни заменил Залужного, это может не положить конец публичным спорам между генералом и президентом, "и он останется популярной фигурой в Украине", сказала Анжела Стент, эксперт по вопросам России и бывшая сотрудница американской разведки.

«Непонятно, как это отразится на военных показателях Украины, — добавила она. — Это будет зависеть от того, кто придет ему на смену, и как его преемник будет восприниматься остальными военными, а также насколько эффективным будет его преемник на поле боя».

Читайте также: