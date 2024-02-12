Увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ переложит ответственность за происходящее на поле боя прежде всего не нового главкома Александра Сырского, а на президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Зеленский отметил необходимые срочные изменения для реформирования армии.

По словам Зеленского, этот шаг направлен на перезагрузку военных усилий страны, поскольку украинские войска пытаются удержать линию фронта против России. Зеленого с решениями на поле боя, что сделает его более ответственным за любую неудачу", — пишет издание.

Неоднозначно на такие изменения отреагировало и общество, поскольку Залужный пользовался безумной поддержкой.

"Третья росли по мере того, как политические императивы все чаще вступали в противоречие с реалиями войны. В то время как Зеленский пытался сохранять оптимизм, Залужный изобразил более мрачную картину перспектив Украины", — пишет издание.

Между тем, по словам Зеленского, назначение Сырского может способствовать налаживанию более эффективных рабочих отношений.

"Многие из проблем, которые он назвал, включая нехватку западной помощи и человеческих ресурсов, не могут быть решены главнокомандующим. Но назначение Сырского может способствовать налаживанию более эффективных рабочих отношений", — отмечают в WSJ.

Несмотря на это, о разочаровании говорят и сами военные, мол, смена руководства не изменит ситуацию, с которой они сталкиваются на поле боя.

"Что конкретно изменится для меня от того, что у меня будет другой главнокомандующий? Совершенно ничего, — сказал один из бойцов . — "Я вижу, где враг. Я знаю, что с ним делать».

Президент Украины Владимир Зеленский полностью перезагрузил военное руководство Вооруженных Сил Украины. Уволив 8 февраля 2024 года с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначив новым главкомом Александра Сырского, произошли также большие кадровые изменения в командовании Сил обороны.

В то же время эксперты о возможных сценариях войны после прихода Сырского.

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