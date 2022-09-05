Увольте меня, отправьте домой: российский военный признается девушке, что ему стыдно перед украинцами (аудиоперехват)

Парень жалуется на невозможность уволиться из армии РФ и вернуться в Россию.

Российский военный, воюющий в Донецкой области, рассказывает о проблемах с институтом из-за службы в армии РФ и стыд перед украинским народом за разрушения.

Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны.

"Сейчас эта армия вонючая разрушает мне весь институт... Какую я родину здесь защищаю? Я вижу бабку, мне стыдно. Глаза отвожу. У нее был нормальный дом, теперь его разнесли в щепки", — говорит военный своей девушке.

Также он жалуется на невозможность уволиться из армии РФ и вернуться в Россию.

"Ну, просто тебя не выпускают в Россию и все... Тебя просто здесь морозят", – говорит парень.

#ГУРперехват ‼️"УВОЛЬТЕ МЕНЯ, ОТПРАВЬТЕ МЕНЯ В РОССИЮ" Российский военный, находясь в Донецкой области, рассказывает о проблемах с институтом из-за армии РФ и стыда перед украинским народом за разрушение Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Понедельник, 5 сентября 2022 г.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило очередной разговор оккупанта с женой, в которой тот рассказывает о потерях личного состава. Он сказал, что из 300 пехотинцев в живых остались 72, остальные либо двухсотые, либо трехсотые.

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