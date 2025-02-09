Увязли и потеряли время: комбриг 37 бригады о том, почему провалилась операция в Крынках

По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать лодки. Некоторые херсонцы не спешили продавать их украинским защитникам и даже прятали.

Операция в Крынках на левом берегу Днепра пошла не по плану, потому что украинские силы "застряли" при создании плацдарма и не имели достаточного обеспечения.

Об этом заявил командир 37 ОБРМП полковник Сергей Шаталов в интервью hromadske.

Операцию в Крынках Шаталова на этапе планирования считал выполнимой, хотя до самого места высадки имел вопрос.

"Я думал, что выполнима. Просто само место высадки – это уже отдельный вопрос. Подготовка была нормальной. Обеспечение я бы не сказал, что соответствовало нормам, то есть мы нуждались в большем, гораздо большем", – отмечает офицер.

Сами искали себе лодки

По его словам, бойцам приходилось самостоятельно искать лодки. Некоторые херсонцы не спешили продавать их украинским защитникам и даже прятали.

"Я считаю, что государство должно было как-то больше способствовать этому. Обеспечьте нас лодками на 100%, а не я как командир еще должен думать, где взять лодки, где рулевых найти", – отмечает командир.

Драгоценное время было потеряно

Шаталов рассказывает, что его бригада должна была заходить во втором эшелоне и развивать наступление в глубину. Операция охватывала не только Крынки, но и ближайшие острова и села.

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Однако, по мнению офицера, тогда уже "драгоценное время было потеряно", и россияне смогли подготовиться и применить свои резервы.

"И мы просто увязли уже в кринковском лесу и, к сожалению, не смогли выйти к дороге, чтобы перерезать им логистику. Поэтому, конечно, теряли пехоту", — отметил командир 37 ОБрМП.

По его словам, украинские военные начали "откатываться", а россияне — наращивать силы, в частности, применяли FPV-дроны для уничтожения лодок с украинской пехотой.

"И мы не могли ни раненых унести, ни доставить свежие силы. Итак, мы просто застряли", – откровенно признает Шаталов.

Зато обстрелов Херсона было меньше

Зато командир отметил, что когда ВСУ находились в Крынках, обстрелов Херсона почти не было.

"Когда мы присутствовали на островах, противник полностью свое внимание уделял зачистке островов. И Херсон жил мирно. Когда сейчас мы обороняемся, вы видите, какие события происходят в Херсоне. Люди звонят из Херсонской области и спрашивают: "А когда вы назад вернетесь?" Они думают, что когда мы вернемся, Херсон перестанут обстреливать", - говорит полковник.

Напомним, в октябре 2023 года ВСУ начали операцию по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. Бои продолжались до июля 2024 года.

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