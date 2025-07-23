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Уйдет ли Сырский с должности после 60: генерал дал неоднозначный ответ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, которому исполняется 60, отреагировал на слухи о возможной отставке.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, которому на этой неделе исполняется 60 лет — возраст, формально пенсионный для военнослужащих, — не планирует покидать службу.
Об этом он заявил в интервью The Washington Post, отметив, что продолжает активно работать и не испытывает необходимости останавливаться.
Сырский с юмором отбросил намеки на возможную отставку, заметив, что до сих пор может сделать 100 отжиманий без остановки, а его помощники рассказывают, что он почти не спит. По словам командующего, его главная мотивация – осознание личной ответственности за защиту украинцев.
"Я понимаю, что должен делать больше и лучше", - отметил он.
Несмотря на многолетний опыт руководства на самом высоком уровне, Сырский признает, что наиболее естественно чувствует себя среди пехоты на передовой. Там же, по словам его помощников, он, вероятно, и проведет свой день рождения. Впрочем, сам генерал не делает чётких прогнозов:
"Это зависит от Бога и от моего президента", - сказал он.
Ранее Александр Сырский ответил, смогут ли новые партии оружия спасти жизнь украинцев.