"Уйдут за "Москвой": Данилов о ситуации с вражеским флотом в Черном море

Украинские защитники 2 мая отправили вслед за крейсером "Москва" еще два российских катера.

Сейчас корабли РФ прячутся в Севастополе, где их не достают украинские ракеты, но все может измениться.

Об этом 2 мая на телемарафоне рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"После того, как две наши ракеты "Нептун" уничтожили российский крейсер "Москва" и он пошел туда, куда его отправили в первый день полномасштабной войны, все, что казалось недосягаемым даже для стран НАТО, мы доказали, что можем с этим справиться. После того, как "Москва" пошла на дно Черного моря, им сложно держать ситуацию. Более того, они уже не приближаются на расстоянии, на которых мы могли бы их доставать. Они спрятались в Севастополе и немного дальше, куда мы не достаем, но когда приближаются — мы отправляем их туда, куда и "Москву". Сегодня было уничтожено два судна РФ, которые были у нашего острова Змеиный. Это наша земля", — сказал Данилов.

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