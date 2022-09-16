"Ужас, насилие, пытки": Подоляк прокомментировал массовое захоронение возле Изюма

В лесу возле Изюма после освобождения города от российских оккупантов было найдено более 400 могил.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений людей в деоккупированном Изюме расположены 450 могил.

"450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто-то еще хочет "замораживания войны" вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со злом", — написал он в Twitter.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в деоккупированном Изюме Харьковской области начались процессуальные действия по найденным там массовым захоронениям людей.

"В Изюме Харьковской области найдены массовые захоронения людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной – должно быть завтра", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Изюме от военных действий погибли, по меньшей мере, тысяча человек.

Ужас: Изюм стал третьим городом, где россияне массово убили украинцев - обращение Зеленского

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