Ужасная атака на кафе-магазин под Купянском: из чего лупили оккупанты и какой масштаб разрушений

Ранения получили даже те люди, которые стояли в 50 и более метрах от места удара.

Для атаки на кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области, где погибли 49 человек, россияне могли использовать управляемую авиационную ракету или фугасную бомбу.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Пока неизвестно (чем именно ударили россияне. — Ред.), работают специалисты. Однозначно могу сказать, что это достаточно была тяжелая ракета или, возможно, управляемая авиационная ракета и бомба, или фугасная бомба... Мы будем устанавливать с помощью экспертов именно то вооружение и из чего этот заряд был выпущен, будь то самолет или это артиллерия", — говорит Клименко.

По его словам, в результате атаки полностью разбито здание кафе и магазина.

Министр отметил, что люди, получившие тяжелые ранения, не находились непосредственно внутри этого кафе и магазина, а стояли на расстоянии 50 и более метров.

"Поэтому они именно осколками и получили тяжелые ранения. Врачи борются за их жизнь", — подытожил глава МВД.

Напомним, что сегодня после обеда, 5 октября, российские оккупанты нанесли ужасный удар по селу Гроза Купянского района на Харьковщине. В результате атаки по зданию местного кафе-магазина погибли 49 человек.

Всего в помещении находились около 60 человек. Там как раз проходили поминки за умершим односельцем.