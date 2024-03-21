Ужасная атака по предприятию в Харькове: в ГСЧС показали разрушения

Спасатели потушили пожар, после удара охвативший около 10 тыс. кв. м предприятия.

В Харькове чрезвычайники 21 марта ликвидировали пожар, который вспыхнул в результате российской ракетной атаки, совершенной накануне.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и опубликовали фото.

"В Харькове ликвидировали пожар, вызванный вчерашней ракетной атакой рф. Площадь возгорания, возникшего из-за вражеского удара по гражданскому производственному предприятию города, составляла около 10 тыс. кв. м", — говорится в заявлении чрезвычайников.

После ликвидации пожара сейчас на месте продолжаются аварийно-розыскные работы.

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Разрушение на предприятии в Харькове в результате ракетного удара 20 марта/Фото: ГСЧС Харьковщины

Разрушение на предприятии в Харькове в результате ракетного удара 20 марта/Фото: ГСЧС Харьковщины

Разрушение на предприятии в Харькове в результате ракетного удара 20 марта/Фото: ГСЧС Харьковщины

Работники ГСЧС на месте атаки в Харькове/Фото: ГСЧС Харьковщины

Напомним, 20 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: атаковали предприятие. Были повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Загорелась типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции.

В результате атаки известно о пяти погибших и девяти пострадавших. Несколько человек считаются пропавшими без вести, они могут находиться под завалами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Харькове прогремел мощный взрыв! Под завалами – люди! Есть погибшие!

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