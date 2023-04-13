Ужасная казнь украинского пленника: омбудсмен говорит о десятках подобных видео и тысячах случаев

Лубинец сообщил, что получает десятки подобных видео, но по морально-этическим причинам их не публикуют.

Жестокая казнь украинского военнопленного, где оккупанты отрезают украинцу голову ножом, к сожалению далеко не единственный случай. Таких казней могут быть тысячи.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Радио Свобода".

"В своем письме к омбудсменам мира, к международным организациям я поднимаю вопрос, что, во-первых, это же только один из примеров, которые мы показали, которые опубликовала российская сторона. А на самом деле их очень много, их тысячи. Возможно, даже десятки тысяч”, – говорит омбудсмен.

Лубинец напомнил о подобном видео, где оккупант на камеру просто отрезает половые органы у украинского военнопленного.

"И их (видео с казнями и пытками. – Ред.) множество! И я на самом деле как омбудсмен Украины получаю десятки подобных видео. Мы их не публикуем, разумеется. Но все это накапливается. Мы открываем уголовное производство. Это делает Офис генпрокурора Украины. Но реакция мира должна быть мгновенной, не только слова, не только "глубокая обеспокоенность", которую мы слышим с 2014 года", – отметил уполномоченный ВР.

Напомним, что поздно вечером 11 апреля украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову.

Президент Владимир Зеленский заверил, что виновники смертной казни будут обязательно наказаны.

В ООН признали, что это видео – не единственный случай казней украинцев российскими оккупантами.

Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.

Читайте также: