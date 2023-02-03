Ужасная ночь на Херсонщине: масштабные пожары, жертвы и раненый ребенок (фото)

В течение суток, 2 февраля, российские оккупанты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков 65 раз обстреляли Херсонщину. Два человека погибли.

Об этом Telegram сообщила Херсонская ОВА.

"Херсон обстреляли 13 раз. Попали в судостроительный завод, школу и жилые дома. Погибли два человека, ранены — девять. Среди раненых — 5-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами. В результате обстрелов возникло три возгорания.

Фото: Associated Press

"Ночью, 3 февраля, возник пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками. Кроме того, враг начал повторные обстрелы. Ликвидация продолжается", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, российские оккупационные войска открыли огонь по жилищному сектору села Камышаны на Херсонщине. Погибла женщина.

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