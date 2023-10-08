Ужасная ночь на Херсонщине: власти сообщили трагические новости

Сегодня ночью россияне снова обстреливали Херсон и область.

О последствиях сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Херсонщина пережила еще одну ужасную ночь. Десятки раненых, в частности – ребенок. Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Травмы получили 11 горожан. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь. Среди травмированных — 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и контузия. Мужчину госпитализировали. Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года. На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет", — написал он.

Под огнем находился и Станислав. Последствия удара с "Градов" выясняются.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в последние дни россияне стали особенно жестоко бить по Херсонской области.

Российские войска каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

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