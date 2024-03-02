Ужасная ночь в Одессе: спасательная операция продолжается непрерывно, уже двое погибших

В ночь на 2 марта Вооруженные силы Российской Федерации ударили по территории Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Под ударом оказалась Одесса. В настоящее время на месте попадания работают спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате атаки россиян разрушена 9-этажка. По меньшей мере, два человека погибли, их тела достали из-под завалов спасатели. Еще 7 человек пострадали. Среди них есть ребенок. Спасательная операция продолжается непрерывно, ведь под завалами могут быть люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки", — говорится в сообщении.

Также оперативно развернуты пункты обогрева, ведь в результате обстрелов без теплоснабжения остались десятки многоквартирных домов.

В Силах обороны Юга сообщили, что восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.

В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку.

Семь враждебных целей были уничтожены.

"Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена", — говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что, кроме многоэтажного жилого дома, из-за российской атаки в городе повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления.

В полиции Одесской области сообщили, что в результате атаки разрушены восемь этажей подъезда многоэтажки.

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