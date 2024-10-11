Ужасная потеря: в российском плену умерла украинская журналистка

Журналистка Виктория Рощина больше года находилась в российском плену. Недавно ее включили в списки обмена пленными, но вернуть не успели.

В российском заключении умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Она находилась в плену с августа 2023 года. В ГУР сообщили, что девушку должны были вернуть в Украину в ближайшее время, однако не успели. Все детали страшной трагедии – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Отец украинской журналистки Виктории Рощиной, которую более года содержали в российском плену, получил уведомление о гибели дочери. Это вроде бы произошло во время этапирования пленницы из Таганрога в Москву. Об этом первым 10 октября сообщил председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Фото: Скриншот Telegram-канала Ярослава Юрчишина

Однако вскоре нардеп удалил свой пост, объяснив, что уведомлению даже на официальном бланке государства-агрессора нельзя доверять, поэтому он ожидает подтверждения этой информации от украинских спецслужб.

Фото: Скриншот Telegram-канала Ярослава Юрчишина

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" подтвердил, что Викторию Рощину должны были этапировать в следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Здесь ее должны были подготовить к возвращению в Украину, поскольку журналистка была включена в списки одного из ближайших обменов пленными.

"Виктория Рощина, незаконно удерживаемая РФ гражданка Украины, была в соответствующих базах, реестрах с украинской стороны. Координационный штаб делал все возможное, чтобы вернуть ее домой. Ее возвращение было согласовано и последняя известная информация, что ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки к возвращению домой", – объяснил Юсов.

По словам Юсова, украинская сторона не комментирует, во время какого обмена Рощина должна была вернуться домой. В то же время, он заявил, что официально Украина не получала информацию и подтверждения о смерти журналистки.

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Подтверждение смерти журналистки

Позже Ярослав Юрчишин написал в своем Telegram-канале, что информация о смерти Виктории Рощиной оказалась правдой.

"Викторию Рощину таки убила Россия. Предварительно я писал, что общался с отцом Виктории, которому пришло российское официальное сообщение о смерти дочери. Конечно, мы ждали подтверждения от украинской власти, потому что россиянам верить нельзя. Сейчас в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что преступление таки совершено в момент, когда Викторию везли для обмена Виктория была в плену с августа 2023 года.

Вскоре в эфире национального телемарафона "Единые новости" руководитель прес-сслужбы Координационного штаба Петр Яценко также сообщил, что информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась.

Что стало причиной смерти журналистки, пока неизвестно. Однако Петр Яценко подчеркнул, что все причастные к гибели Виктории Рощиной будут наказаны, поскольку "у таких преступлений нет срока давности". Он добавил, что в настоящее время в российском плену находятся 25 украинских журналистов. Украинские власти прилагают все усилия, что включить их в списки на обмен и вернуть на Родину.

Реакция власти и общества на смерть журналистки

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уже сообщил в ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого РФ. Он подчеркнул, что незаконное задержание и похищение журналистов – это оружие РФ против свободы слова, а страна-агрессор в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право.

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, – неизвестно. Сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого РФ", – написал Лубинец.

На смерть журналистки, лауреата Премии за мужество 2022 года, отреагировал Международный женский медийный фонд (IWMF). Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации.

"Смерть Виктории — это потеря не просто выдающейся женщины, но и бесстрашного свидетеля истории. Независимо от причины ее смерти, мы можем с уверенностью сказать, что ее жизнь была отнята, потому что она решилась сказать правду. Мы надеемся, что ее смерть не будет напрасной: международное сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она прекратила преследовать журналистов и подавлять свободу прессы", – говорится в заявлении.

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) также выразила соболезнования семье Рощиной и заявила, что требует тщательного расследования обстоятельств смерти журналистки.

"RSF скорбит о смерти Виктории Рощиной, независимой украинской журналистки, задержанной в России. Российские власти так и не предоставили информацию о ее задержании, несмотря на непрерывные запросы ее семьи, украинской власти и RSF. Они должны пролить свет на все обстоятельства ее задержания и смерти", – написала Жанна Кавелье, руководитель офиса Восточной Европы и Центральной Азии.

Экс-руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook написал, что Виктория Рощина выделялась из тысяч журналистов своей жаждой к профессии.

"Недавно у Виктории Рощиной был день рождения и я боялся ей что-то писать, потому что знал, что она вероятно находится в плену россиян. Не хотел навредить. Теперь "Суспільне Новини" сообщает, что во время этапирования в РФ она "умерла". Очень хорошо ее запомнил среди тысяч журналистов именно ее смелостью и жаждой к профессии журналиста. Тогда, весной 2022 года она приехала прямо из плена ФСБ, из Мариуполя. Тогда ее "сдали" местные. Но Вика снова уехала. В последний раз", – написал Плетенчук.

Он добавил, что таким образом оккупанты "убирают реальных свидетелей своих преступлений в Мариуполе". И поделился снимком Рощиной в том же пальто, в котором она ездила на интервью с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

Виктория Рощина/Фото с Facebook-страницы Дмитрия Плетенчука

Когда умерла журналистка Виктория Рощина

В СМИ появилась информация о вероятной дате смерти 27-летней журналистки Виктории Рощиной. Ее сообщило Минобороны РФ в ответ на обращение отца журналистки Владимира Рощина от 28 августа 2024 года, пишет издание "Грати". Письмо минобороны РФ, с которым ознакомились журналисты, датировано 2 октября 2024 года, но отправлено по электронной почте только 10 октября. В коротком сообщении указана дата смерти журналистки — 19 сентября 2024 года, а также то, что ее тело "вернут украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц". Обстоятельства и причины смерти журналистки не уточняются.

Что известно о Виктории Рощине

Виктория Рощина была внештатным автором "Украинской правды", "Суспільного" и "Радио Свободная Европа". Девушка на протяжении десятилетней журналистской карьеры освещала сложные – и часто опасные – темы, связанные с преступностью, судами и правами человека.

Журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену / Фото: Hromadske.tv

С начала полномасштабной войны она освещала события в Украине, а в марте 2022 года ее задержали российские оккупанты и держали в плену 10 дней в Бердянске. Позже она была освобождена.

В том же 2022 году Виктория Рощина получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

27 июля 2023 Рощина отправилась из Украины в Польшу и через три дня планировала через Россию добраться до оккупированных территорий на востоке Украины. В последний раз она выходила на связь 3 августа. Тогда она сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не указала, где находится.

4 октября 2023 года было объявлено, что Виктория Рощина пропала без вести на временно оккупированной территории Украины. 27 мая 2024 года российское минобороны впервые подтвердило, что удерживает журналистку Рощину в плену.

Страхование журналистов

Глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook сообщил, что 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №11153 о страховании журналистов, работающих в зоне боевых действий.

"Закон о страховании журналистов в зоне боевых действий принят. Сегодня Рада 275 голосами "ЗА" поддержала наш законопроект об изменениях в страховании журналистов. Он касается защиты тех медийщиков, которые работают в зоне боевых действий. Такая норма уже существовала, но была нерабочей.Невозможно было застраховать корреспондентов, освещающих события в горячих точках, ведь страховые компании не получали лицензий на свою деятельность по виду страхования, указанному в законе.

Теперь редакции и медиакомпании обязаны заключать договоры страхования жизни, здоровья и трудоспособности своих журналистов или других работников на время их командировок в зону боевых действий или на временно оккупированные территории Украины. Страхование должно финансироваться за счет самих медиакомпаний или за счет других источников, не запрещенных законом.

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