"Ужасная трагедия в Сумах": Зеленский отреагировал на российский удар

В результате ночного обстрела Сум погибли четыре человека, еще девять человек получили ранения, среди которых ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар российского дрона-камикадзе по Сумам, который повлек многочисленные жертвы среди мирных жителей.

Соответствующее сообщение Зеленский сделал в Telegram.

"Ночью Россия ударила "шахедом" по Сумам. По обычной жилой многоэтажке. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", — заявил Зеленский.

По его словам, еще девять человек получили ранения, среди них ребенок. Спасатели продолжают работать на месте трагедии, разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не совершал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", — подчеркнул президент.

Как сообщалось, в Сумах беспилотник попал в многоквартирный дом. В Сумской ОВА заявили, что в результате удара погиб один человек. Впрочем, впоследствии информация была опровергнута Горсоветом города