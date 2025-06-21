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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ужасное известие: умер военный, уволен во время обмена "1000 на 1000"

Причина смерти пока не разглашается. Местные власти и семья бойца не сообщили, что именно произошло, и была ли задействована медицинская помощь.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ВСУ

ВСУ / © ТСН.ua

В Здолбунове в Ровенской области умер военный Сергей Добровольский, которого в конце мая освободили из российского плена в рамках масштабного обмена «1000 на 1000».

О его смерти сообщил городской глава Владислав Сухляк.

Добровольский воевал в составе украинских сил обороны и находился в плену с 2023 года. В течение этого времени его считали пропавшим без вести.

После возвращения в Украину в мае 2025 года бойца торжественно встретили земляки в родном городе. Ему вручили каравай, звучали патриотические песни, и он смог обнять мать после двух лет неволи. Сергею было 43 года.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, Украина и Россия 20 июня провели новый этап обмена пленными военными. Большинство освобожденных защитников более двух лет находились во вражеском плену.

В Украину в рамках обмена вернулись защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. В их числе бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

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