Ужасное известие: умер военный, уволен во время обмена "1000 на 1000"

ВСУ / © ТСН.ua

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В Здолбунове в Ровенской области умер военный Сергей Добровольский, которого в конце мая освободили из российского плена в рамках масштабного обмена «1000 на 1000».

О его смерти сообщил городской глава Владислав Сухляк.

Добровольский воевал в составе украинских сил обороны и находился в плену с 2023 года. В течение этого времени его считали пропавшим без вести.

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После возвращения в Украину в мае 2025 года бойца торжественно встретили земляки в родном городе. Ему вручили каравай, звучали патриотические песни, и он смог обнять мать после двух лет неволи. Сергею было 43 года.

© Фото из открытых источников

Напомним, Украина и Россия 20 июня провели новый этап обмена пленными военными. Большинство освобожденных защитников более двух лет находились во вражеском плену.

В Украину в рамках обмена вернулись защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. В их числе бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.