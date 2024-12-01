Ужасное утро в Херсоне: россияне ударили по общественному транспорту, трое погибших

Сегодня, 1 декабря, российские военные атаковали из БпЛА общественный транспорт в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Предварительно, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей. Более подробная информация уточняется. Еще семеро херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их дообследуют и оказывают всю необходимую помощь", — написал он.

Как прошли сутки на Херсонщине

В Херсонской области за сутки, 30 ноября, в результате российских обстрелов погибли два человека и еще 15 мирных жителей получили ранения.

Под ударами россиян находились жилые кварталы: враг обстрелял учебные учреждения, повредил 11 частных домов. Кроме того, захватчики повредили газопровод, а также складские и гаражные помещения, автобус и частные автомобили.

Также войска РФ сбросили с беспилотника взрывчатку в поселок Антоновка и атаковали дронами Днепровский район Херсона. В областном центре 73-летний мужчина получил осколочные ранения ноги, минно-взрывную травму и ампутацию голени. Его доставили в больницу.

30 ноября россияне сбросили с БпЛА взрывчатку на маршрутку. В результате дроновой атаки взрывные травмы и осколочное ранение живота и голени получили женщины 35, 52 и 62 лет и 59-летний мужчина.

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