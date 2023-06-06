"Ужасной угрозы не существует": оккупанты сделали циничное заявление о подрыве Каховской ГЭС

Коллаборант заявил о "многочисленных террористических ударах" по ГЭС – так, будто бы это сделали не российские захватчики, а кто-то другой.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня подконтрольный врагу "мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев цинично заявил, что "терроризм – это страшно", но "ужасной угрозы не существует".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В Сети появилось видеообращение Леонтьева по поводу подрыва Каховской ГЭС с соответствующей картой под его ногами. Коллаборант пытается выдать это военное преступление россиян за действия кого-то иного и цинично заявляет, что "терроризм – это страшно, это ужасно, и видим, что предела для терроризма нет".

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"В результате многочисленных террористических ударов в два часа ночи были разрушены все верхние сооружения, расположенные над поверхностью воды. В результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению. По наихудшему прогнозу, вода могла подняться в течение пяти часов на максимальную отметку и затопить эту зону (показывает на карте – ред.). Затопления не произошло”, – уверяет Леонтьев.

"Мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев цинично прокомментировал подрыв Каховской ГЭС/Скриншот

Однако факты свидетельствуют о лжи коллаборанта. Ведь украинские власти предупредили, что вода все же поднимется до критической отметки через несколько часов, а в Сети появились первые фото и видео, на которые местные жители зафиксировали затопление.

Подтопление Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС/Скриншот

В то же время приспешник врага уверяет, что ситуация якобы под контролем, и призывает не паниковать. Однако признает, что "в зону подтопления могут попасть 300 домов".

"Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует", – принялся успокаивать сообщник российских захватчиков.

При этом он признал, что в результате подрыва ГЭС появятся проблемы с поставкой воды в оккупированный Крым.

Подрыв Каховской ГЭС – что известно

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Легитимные местные власти предупредили, что через несколько часов уровень воды станет критическим. Из-за угрозы затопления в Херсонской области началась эвакуация жителей из опасных районов.

После подрыва ГЭС президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. В то же время, глава государства подчеркнул: "Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину".

Из-за подрыва Каховской ГЭС без питьевой воды могут оказаться жители Херсонщины и оккупированного Крыма. Инцидент представляет угрозу и для Запорожской АЭС. Возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

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