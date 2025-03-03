"Ужасные эксперименты над детьми": пропаганда РФ распространяет очередной фейк о "биолабораториях в Украине"

Вражеские ресурсы распространяют новости, что якобы в оккупированном Лисичанске найдены доказательства "насильственных медицинских экспериментов над детьми" в детском доме.

Пропаганда РФ распространяет очередную вариацию фейка о "биолабораториях в Украине" – на этот раз о якобы медицинских экспериментах над детьми в детдоме.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Вражеские ресурсы распространяют новости, что якобы в оккупированном Лисичанске найдены доказательства "насильственных медицинских экспериментов над детьми" в детском доме. Якобы найден список детей, "которым кололи неизвестные вакцины, привезенные иностранными медиками".

В ЦПД отмечают, что эти публикации пропагандистов, как и все предыдущие о "биологических лабораториях" и "бесчеловечных пытках в медучреждениях", полностью вымышлены и не содержат никаких намеков на наличие доказательств.

Пропаганда РФ распространяет очередную вариацию фейка о "биолабораториях в Украине" / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

"Несмотря на то, что фейки о "биологических лабораториях" уже давно стали мемом, подчеркивающим бессмысленность и примитивность российской пропаганды, ресурсы России регулярно возвращаются к ним. Так кремль пытается, спекулируя на страхах людей, оправдывать войну против Украины и дискредитировать украинские власти", — говорится в пресс-релизе.

Ранее российские пропагандисты распространили звуковой файл с якобы "радиопереговорами украинских боевиков" в Херсоне. Но анализ аудиодорожки позволяет установить, что это очередной фейк россиян, который имеет целью "демонизировать" ВСУ.

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