Ужасные разрушения в Мариуполе сняли на видео с высоты птичьего полета

Ужасные разрушения в Мариуполе сняли на видео с высоты птичьего полета

Местные власти отметили, что оккупанты "сами снимают на видео свои военные преступления для Гаагского суда".

Мариупольский горсовет опубликовал новое видео, на котором зафиксированы масштабные разрушения в одном из микрорайонов в результате обстрелов российских оккупантов.

Ролик был опубликован в Telegram-канале горсовета 16 апреля.

"Мариуполь – разрушенный микрорайон "Восточный". Дома насквозь пробиты, под завалами – погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение", – говорится в подписи к видеозаписи.

В мэрии добавили, что российские войска сбрасывают на Мариуполь смертельные бомбы и расстреливают город из "Градов", а затем "сами снимают на видео свои военные преступления для Гаагского суда".

Напомним, ранее в мэрии также сообщили, что российские оккупанты с 18 апреля планируют полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд для всех.

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