Ужасные сутки на Херсонщине: шестеро погибших, отсутствие связи и света после обстрелов

Российская армия в течение суток несколько раз мощно обстреляла Херсон. Некоторые районы города остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 58 обстрелов, выпустив 347 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздания и магазин в Херсонском районе, медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне", — отметил он.

Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще 10 — получили ранения, из них — один ребенок.

Горожане нам сообщили, что взрывы в Херсоне раздавались почти всю ночь. Наутро есть проблемы с мобильной связью, электроснабжением.

А руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников сообщил, что в больнице скончались две женщины, которые были ранены 16 ноября во время вечерних обстрелов Херсона армией РФ.

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