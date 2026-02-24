Ужасные цифры: сколько ракет, дронов и авиабомб Россия выпустила по Украине за четыре года войны

Юрий Игнат / © ТСН

Реклама

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили беспрецедентное количество воздушных атак на Украину. Лишь управляемых авиабомб враг выпустил более 120,5 тысячи, а количество примененных ракет и дронов измеряется десятками тысяч.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона «Едині новини».

Масштабы российского террора

По словам Юрия Игната, всего за время полномасштабной войны враг запустил по Украине 13 тысяч ракет и 88 тысяч беспилотников. Обратив внимание на управляемые авиабомбы, спикер озвучил цифру в более 120,5 тысячи выпущенных единиц.

Реклама

При этом военный напомнил, что оккупанты начали активно применять эти бомбы далеко не с первого года полномасштабной войны. Кроме того, по территории нашего государства было выпущено большое количество баллистического вооружения, а также зенитных ракет С-300.

Успехи украинской ПВО

Силы обороны и Воздушные силы смогли уничтожить значительную часть вражеских средств воздушного нападения. Отдельное внимание Игнат уделил баллистическим целям, которые сегодня способна перехватывать система Patriot.

Поскольку радиус действия этого комплекса для сбивания баллистики составляет 25 километров, необходимо иметь большое количество таких систем, чтоб была возможность перекрыть подступы к городам и объектам стратегической инфраструктуры.

«Сколько ракет и дронов было сбито Воздушными силами и Силами обороны. Собственно, здесь речь идет о „Кинжалах“, которых 86 были за полномасштабку сбиты, более 700 крылатых ракетах „Калибр“, 2500 ракетах Х-101 и их аналогах, 260 ракетах „Искандер-К“», — отметил Юрий Игнат.

Реклама

Напомним, рост числа погибших и раненых российских солдат, вероятно, помешает Путину начать широкомасштабное наступление в Украине в ближайшие месяцы. В течение зимы потери оккупантов на поле боя стабильно превышают уровень их набора.