Ужасный обстрел Украины: в Днепре спасатели достали из-под завалов собаку Мишель (фото)
В Днепре достали четвероногого из-под заваленного дома.
Украина снова пережила одну из тяжелых ночей. После массированного обстрела российскими войсками пострадали несколько регионов страны. Один из самых мощных ударов пришелся по Днепру: обломки вражеского дрона попали в жилую многоэтажку, разрушив несколько этажей.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.
Под завалами оказались квартиры и люди, спасатели ГСЧС круглосуточно разбирали руины. Во время поисковых работ они наткнулись на чудо — живую собаку по имени Мишель. Она жила с семьей на пятом этаже, но после взрыва ее отбросило аж на второй. Именно там кинологи обнаружили испуганное, но живое животное.
Предварительно, у Мишель нет серьезных повреждений. После осмотра ее передали родственникам хозяев. Фото спасенной собаки уже распространяют в соцсетях — как символ веры и надежды среди разрушений.
«Спасибо тем, кто делает такие чудеса возможными», — написали днепряне под фотографией спасателей с Мишель.
Напомним, ранее мы писали о том, что российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре. Разрушения охватили несколько этажей, возник пожар.