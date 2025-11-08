Ужасный обстрел Украины: в Днепре спасатели достали из-под завалов собаку Мишель (фото)

Спасатели нашли Мишель / © t.me/dnipropetrovskaODA

Украина снова пережила одну из тяжелых ночей. После массированного обстрела российскими войсками пострадали несколько регионов страны. Один из самых мощных ударов пришелся по Днепру: обломки вражеского дрона попали в жилую многоэтажку, разрушив несколько этажей.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

Под завалами оказались квартиры и люди, спасатели ГСЧС круглосуточно разбирали руины. Во время поисковых работ они наткнулись на чудо — живую собаку по имени Мишель. Она жила с семьей на пятом этаже, но после взрыва ее отбросило аж на второй. Именно там кинологи обнаружили испуганное, но живое животное.

Предварительно, у Мишель нет серьезных повреждений. После осмотра ее передали родственникам хозяев. Фото спасенной собаки уже распространяют в соцсетях — как символ веры и надежды среди разрушений.

«Спасибо тем, кто делает такие чудеса возможными», — написали днепряне под фотографией спасателей с Мишель.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский дрон попал в девятиэтажку в Днепре. Разрушения охватили несколько этажей, возник пожар.