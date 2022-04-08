Ужасный обстрел вокзала в Краматорске: погибли 50 человек, из них пятеро — дети

Ужасный обстрел вокзала в Краматорске: погибли 50 человек, из них пятеро — дети

Число жертв обстрела увеличилось.

В результате ракетного обстрела вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из них пятеро — дети.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Кириленко, пишет "Общественное".

"Кроме того, в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, поэтому количество жертв будет постоянно меняться", — сказал он.

Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. 12 из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Железнодорожный вокзал Краматорска был атакован "Точкой-У", сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Кассетные ракеты, которыми россияне убили мирных людей на вокзале в Краматорске, подписали "за детей Донбасса".

По факту обстрела вокзала в Краматорске правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.438 УК Украины – Нарушение законов и обычаев войны, сообщили в Национальной полиции Украины.

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