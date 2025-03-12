Ужасный удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло (фото)

Все раненые – гражданские люди.
В результате двойного удара по Кривому Рогу погибла 47-летняя женщина. Ранены 9 человек.
Об этом сообщил руководитель Криворожской МВА Александр Вилкул.
"7 раненых госпитализированы — две женщины и пять мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь", — подытожил Вилкул.
Напомним, в Кривом Роге утром 12 марта прогремела серия взрывов. На месте удара возник пожар. Есть погибшие и раненые.
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