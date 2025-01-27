Ужасный удар по Запорожью 8 января: возросло количество жертв

Вражеский удар унес жизни еще одного человека.

Увеличилось количество жертв атаки РФ на Запорожье 8 января. В городской больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регины Харченко.

"Врачи до последнего боролись за жизнь невинного человека. Искренние соболезнования семье", – констатировала она.

Напомним, армия РФ 8 января нанесла удар КАБом по Запорожью. В результате обстрела погибли 13 человек, еще 127 получили ранения.

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