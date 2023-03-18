"Ужасы в Бахмуте начинают меня преследовать": NYT опубликовало истории военных, проходящих реабилитацию в психбольнице

Издание The New York Times Magazine опубликовало репортаж из Киевской психбольницы Павлова, где проходят реабилитацию военные Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в материале NYT.

Один из солдат не может говорить о том, что с ним произошло на войне. Прошел месяц после "трагедии", как он это называет.

За него рассказала врач. Их было четверо. Они стояли у линии фронта, на востоке Украины, и в ту ночь сбили российский беспилотник. Затем обломки беспилотника полетели вниз, куски металла упали на солдат внизу. Он единственный, кто остался в живых.

После этого кто-то пришел за остальными – один погибший, двое раненых – и он остался один удерживать позицию в ту холодную ночь и на следующий день. Когда за ним пришли, солдат не мог найти слов.

"Это все. Он заперся в себе и ничего не хочет", — говорит психиатр.

Бойца направили на лечение в Киевскую психбольницу имени Ивана Павлова.

В мирное время в "Павловке" лечили людей с тяжелыми психическими заболеваниями, в основном шизофренией, но война внесла свои коррективы. В июне прошлого года в психбольнице открыли дополнительное отделение на 40 коек, но через шесть недель их количество возросло до 100.

Младшему лейтенанту Руслану снится один и тот же сон, снова и снова: он прыгает в окоп, но это не окоп, а могила.

"Я хотел бы залечь в какую-нибудь яму и спрятаться", – говорит Руслан.

Другой солдат рассказал, что по возвращении из зоны боевых действий он больше не мог спать. Другой говорит, что больше не может переносить толпу.

Олег Чабан, профессор психологии Киевского национального медицинского университета имени Богомольца, озабочен тем, как психологические травмы могут проявиться в последующие годы. Ученые, которые изучали детей, рожденных десятилетиями спустя после Голодомора, выявили последствия того, что пережили их родители. Высшие показатели ожирения, шизофрении, диабета. Их жизнь короче.

Обычно солдаты через три-четыре недели возвращаются в свои части, где их осматривает медицинская комиссия, около 70% из них вернутся к исполнению служебных обязанностей.

"Это реальность, в которой мы работаем. Либо мы возвращаем их в ряды Вооруженных сил, либо рекомендуем признать непригодными к военной службе из-за выраженных изменений в личности и психологических травм", — говорит директор Вячеслав Мишиев.

Родители одного солдата жили в "серой зоне". Они сидели на кухне, когда кто-то бросил гранату в окно. Он пошел домой, чтобы собрать остатки, и взял две сумки. Одну для отца, вторую для матери.

Солдаты описывают симптомы, появляющиеся загадочным образом, как сбой в организме. Александр, до войны рыбак, стал чувствовать это во время ротации из зоны боевых действий. Он заикался, у него дрожали руки, повысилось давление. Ему уже ничего не угрожало, но организм постоянно находился в состоянии боевой готовности.

Руслан, младший лейтенант, до российского вторжения был учителем рисования. Сейчас он не может избавиться от ощущения, что вот-вот должно произойти нечто ужасное. В Бахмуте он командовал саперным подразделением и получил задание устанавливать мины перед украинскими позициями, управляя автомобилем, загруженным боеприпасами и людьми, часто под обстрелами. Он невероятно выжил, но вот в чем парадокс: теперь этот опыт постоянно с ним.

"Все ужасы Бахмута теперь начинают преследовать меня. Это был ад, я живу в аду", – говорит военный.

Многие описывают чувство удаленности, даже среди родных. Валерий, который до войны был строителем, рассказывает: "Иногда жена со мной разговаривает, а потом спрашивает: "Ты слышал, что я сказала?"

Правда, иногда он ее не слышит. Его мысли крутятся вокруг случившегося на фронте: целый экипаж, его друзья, сгоревшие в танке, и он помнит их имена и фамилии. Он помнит их имена, родные города, должности, имена жен.

Валерий вспоминает, как в разговоре перед сном пообещал одному из них помочь починить крышу.

"Наши кровати стояли рядом, а потом его не стало", – рассказывает солдат.

Тела с места пожара так и не унесли, и этот факт не дает ему покоя. Не дает покоя и другое обстоятельство: жена одного из солдат спросила, как погиб ее муж, а он не смог ей рассказать.

"Иногда я просыпаюсь ночью и не могу дышать. Нужно время, чтобы успокоиться. У меня на тумбочке у кровати лежит таблетка, которую я могу выпить сразу же", — говорит он.

Читайте также: