Уже 2 дня по Харькову не прилетают российские С-300: в чем причина

По словам депутаты облсовета, Харькову стало немного легче, когда Запад разрешил бить по России своим оружием.

Уже двое суток россияне не бьют по Харькову из С-300. Это связано с тем, что на Западе разрешили избивать их оружие по территории РФ.

Об этом заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик, передает "Киев 24".

"У нас двое суток по территории именно Харькова не прилетают ракеты с С-300. Это связано с тем, что наши партнеры позволили бить по территории наших соседей. И ВСУ просто взяли и уничтожили их некоторые установки. У нас тревоги только связаны с КАБами и вылетами российской авиации", – говорит Скорик.

Назначение зенитно-ракетных систем С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно бьют из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения. Для украинского ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс "земля-земля", очень сложно.

Напомним, Соединенные Штаты Америки позволили Украине бить американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

ВСУ 1 или 2 июня, вероятно, с применением американских систем HIMARS нанесли удар по батарее российской ПВО С-300/400 в Белгородской области.

Военный эксперт Мусиенко ответил, отведет ли после этого Россия свои системы ПВО от границы.

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