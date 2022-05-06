Уже 300 эпизодов: в Украине продолжают фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия

Уже 300 эпизодов: в Украине продолжают фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) документирует военные преступления российских оккупантов против культурного наследия Украины.

По состоянию на 5 мая 2022 года было зафиксировано 300 таких эпизодов в разных областях Украины. Больше всего из них в Харьковской (88), Донецкой (62) и Киевской областях (49).

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем фиксировать каждый случай зверств российских военных против культурного наследия Украины. Ни один позорный эпизод не должен остаться без внимания международных уголовных производств. Россияне должны знать - наказание неотвратимо.

Благодарен каждому украинцу за помощь в документировании случаев повреждения или разрушения наших культурных памятников", - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Напоминаем, разрушение объектов культурного наследия - это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.

инфографика – facebook.com/MKIPUkraine

МКИП также просит украинцев, помня о личной безопасности, помогать документировать преступления России на национальной платформе по этой ссылке. Все собранные материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств против российских преступников.

Напомним, в СНБО украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги 9 мая из-за высокой вероятности массовых обстрелов РФ.

Президент Украины встретился в Киеве с министрами иностранных дел стран Балтии

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