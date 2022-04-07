"Уже больше месяца каждое мое утро начинается с Мариуполя" — Зеленский выступил перед парламентом Греции

"Уже больше месяца каждое мое утро начинается с Мариуполя" — Зеленский выступил перед парламентом Греции

Он призвал Грецию использовать свое влияние и возможности для спасения Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 7 апреля перед парламентом Греции.

Глава государства отметил, что каждое его утро начинается с Мариуполя. Он призвал сделать больше для того, чтобы "Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины".

"Уже больше месяца каждое мое утро начинается с Мариуполя. С того, что происходит в этом украинском городе, который российские войска просто уничтожают. Такого не было в истории Европы в течение всех лет после Второй мировой войны – чтобы какой-то город разрушали в пепел, уничтожали полностью. Чтобы его блокировали, и убивали его жителей голодом, жаждой.

Это был полумиллионный город! В нем до сих пор остаются около ста тысяч человек. Но нет практически ни одного невредимого здания, абсолютное большинство построек в городе полностью разрушены.

Российские военные уничтожали все. Они взрывали больницы, роддом, жилые дома. Они взорвали даже городской театр, в котором мирные жители скрывались от бомб, и рядом с которым были надписи, которые все видели, надписи "дети".

Надписи, которые видели российские пилоты, и которые не остановили их от авиаудара.

Мариуполь почти уничтожен. Уверен, что каждый из вас уже видел, как город выглядит сейчас. После того, как к нему подошла Российская Федерация. Просто развалины. Вот что Россия сделала с нашим мирным Мариуполем. Но – и с вашим мирным Мариуполем. Этот город всегда был домом для большой греческой общины. Украинская греческая община – одна из самых больших в мире. Веками наши народы жили рядом, воспитывали детей, строили будущее", — сказал президент в видеообращении.

Напомним, оккупанты обстреляли порт в Мариуполе и уничтожили гражданское судно под флагом Доминиканы.

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