Уже бомбил Кременчуг: назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру (фото)

Российские военные, 14 января, нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего ранения получили более 60 человек. Обстрелять город отдал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"Олег Тимошин – командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре", – написал Братчук.

Фото: Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук

Отмечено также, что он отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

Ракетный удар 14 января

Российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

Сначала сообщалось о двух погибших в результате удара, а затем количество жертв возросло до пяти. Число пострадавших возросло до более 60 человек, среди которых 12 детей.

После атаки в Днепре разрушены 72 квартиры. В них было прописано 100-200 человек. Именно на такое количество ориентируются спасатели, разбирая на месте завалы.