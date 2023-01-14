Уже бомбил Кременчуг: назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру (фото)

Обстрелять город отдал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.
Российские военные, 14 января, нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего ранения получили более 60 человек. Обстрелять город отдал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
"Олег Тимошин – командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре", – написал Братчук.
Отмечено также, что он отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.
Ракетный удар 14 января
Российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.
Сначала сообщалось о двух погибших в результате удара, а затем количество жертв возросло до пяти. Число пострадавших возросло до более 60 человек, среди которых 12 детей.
После атаки в Днепре разрушены 72 квартиры. В них было прописано 100-200 человек. Именно на такое количество ориентируются спасатели, разбирая на месте завалы.
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