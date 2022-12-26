Уже четвертый: оккупанты назначили нового командующего западным военным округом

Западный во вс РФ возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного во.

В оккупационной армии России произошла очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник Сергей Кузовлев, который успел побыть на этом посту всего около месяца.

В то же время западный военный округ вс РФ возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного во.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Известно, что ныне генерал Никифоров находится на командном пункте группировки войск "запад" в Богучаре Воронежской области.

"В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ — человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина", — объясняют в ГУР.

Генерал Никифоров стал четвертым командующим западного во с начала полномасштабного вторжения.

Предыдущие командующие западного во:

генерал-полковник Александр Журавлев – с ноября 2018 г. по июль 2022 г., но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей;

генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с июля по август 2022 г.;

генерал-лейтенант Роман Бердников – с августа по сентябрь 2022 г.;

генерал-полковник Сергей Кузовлев – с ноября по декабрь 2022 г.

Генерал-полковник Евгений Никифоров (52 года):

В 1991 г. окончил коломенское высшее артиллерийское высшее командное училище.

2012 г. – военная академия генерального штаба вс рф.

2016 г. – 20-й гвардейской армией западного во.

2017 г. – командующий 58 общевойской армией южного во

2019 г. – заместитель командующего войсками западного во

2021 г. – командующий группировкой войск в САР.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что генерал российской армии Сергей Суровикин, назначенный в сентябре командующим российскими войсками в Украине, присоединился к владельцу ППК "Вагнер" Евгению Пригожину для противостояния министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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