"Уже до Киева дошли… языком": пропагандистка ноет из-за наступления на Харьковщине

Россиянка заявляет, что нужно "двигать границу, чтобы Белгород спасти", а не думать о взятии Харькова.

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявляет об огромных потерях российской армии в "мясных штурмах" и утверждает, что при таком подходе на взятие Харькова у РФ нет сил.

Об этом пропагандистка написала в Сети 10 мая.

Кашоварова саркастически указывает, что те, кто пишет о взятии Харькова, – "превосходные люди, истинные знатоки военного искусства, видимо, сами не просто опорники брали, а целые города штурмовали".

"Вы представляете, что такое штурм Харькова? У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку гоы брали, Бахмут взяли ценой, превосходящей потери в Афгане. Марьинку сколько брали? На Угледаре сколько положили? Диванные мясники. Что у вас в головах?" – ноет пропагандистка.

В то же время, по ее мнению, нужно "двигать границу, чтобы Белгород спасти". Ради этого россиянка предлагает подключать авиацию с высокоточным оружием, "а не снова бросать пацанов бездумно".

"Так все легко у наших экспертов и некоторых военных. Уже до Киева дошли… языком", – напомнила Кашеварова.

Напомним, 10 мая Россия начали свое наступление на Харьковщине: ВСУ отразили попытки прорыва россиян и сейчас в области продолжаются бои. Из некоторых районов объявлена эвакуация населения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новое наступление России на Харьков: правда или фейк? Что происходит на самом деле?

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