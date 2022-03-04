Уже договорились с РФ: Арестович анонсировал создание гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев

Уже договорились с РФ: Арестович анонсировал создание гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев

Информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда происходит событие.

Украинская и российская делегации договорились о гуманитарной помощи и гуманитарных коридорах городам, временно страдающим от нашествия оккупантов РФ.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время телемарафона на 1+1.

"Возникло понимание гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров окруженных городов. В Украине это города, страдающие от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей — это тема номер один для мира...", — сказал Арестович.

В то же время, несмотря на важность этой темы, украинская сторона понимает, с кем имеет дело. Поэтому другие подробности Арестович не предоставил, лишь пообещал впоследствии обнародовать информацию в режиме онлайн.

"Несмотря на всю важность этой информации, мы понимаем с кем имеем дело. И обезопасить нужно даже гуманитарные конвои. Поэтому эта информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда она будет проходить. А до этого давайте все же придержим ее, кроме общего сообщения, что оно должно произойти", — добавил Арестович.