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Уже договорились с РФ: Арестович анонсировал создание гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев

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Уже договорились с РФ: Арестович анонсировал создание гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев

УНІАН

Информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда происходит событие.

Украинская и российская делегации договорились о гуманитарной помощи и гуманитарных коридорах городам, временно страдающим от нашествия оккупантов РФ.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал во время телемарафона на 1+1.

"Возникло понимание гуманитарной помощи или гуманитарных коридоров окруженных городов. В Украине это города, страдающие от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей — это тема номер один для мира...", — сказал Арестович.

В то же время, несмотря на важность этой темы, украинская сторона понимает, с кем имеет дело. Поэтому другие подробности Арестович не предоставил, лишь пообещал впоследствии обнародовать информацию в режиме онлайн.

"Несмотря на всю важность этой информации, мы понимаем с кем имеем дело. И обезопасить нужно даже гуманитарные конвои. Поэтому эта информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда она будет проходить. А до этого давайте все же придержим ее, кроме общего сообщения, что оно должно произойти", — добавил Арестович.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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