Уже не через три дня: в России заявили, что "Киев им придется брать 25 лет"

Путинский политолог, экс-депутат Госдумы и доверенное лицо российского диктатора Сергей Марков заявил, что "спецоперация" провалилась. Мол, теперь россиянам придется "брать Киев 25 лет".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Марков заявил, что Россия готовилась к двум типам войн: ядерной — из США и войне с парамилитарными образованиями. Он пожаловался, мол оказалось, что ВСУ — это очень эффективная армия, чего не ожидали оккупанты.

"Мы столкнулись с третьим типом войны, чего мы вообще не ожидали. Оказалось, что мы должны вести войну, а не "спецоперацию". "Спецоперация" фактически у нас провалилась. Мы вынуждены воевать с сильным противником. Мы как планировали: уничтожить ПВО и тогда бы наши самолеты доминировали в воздухе. Но мы не смогли уничтожить ПВО. Наши самолеты не летают на территории Украины, а так подлетают, запускают ракеты и убегают", — посетовал пропагандист Путина.

Марков заявил, что с "успехами" оккупационной армии на Донбассе, о Киеве за "три дня" нужно забыть, потому что мол столицу Украины придется "брать" 25 лет.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации". Он обратился в ВСУ с призывом "сложить оружие и уходить домой". В то же утро российские оккупанты начали наступление на территорию нашего государства.

Россияне планировали захватить Киев "за три дня" и совершить государственный переворот. Вместо законной власти Кремль хотел назначить марионеточный режим. Гауляйтером Украины, по данным главы военной разведки Кирилла Буданова, оккупанты планировали сделать государственного предателя Януковича.

Однако ВСУ сломали планы захватчиков и провели успешные контрнаступления сначала в северных областях, а затем – на Харьковском и Херсонском направлениях.

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