Уже не думают о Бахмуте: боец ВСУ рассказал, как Шойгу "топит" Пригожина

Российские оккупанты оттягивают силы от Бахмута в сторону Соледара – таким образом они будут пытаться давить на город с севера.

Об этом рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко, передает "Апостроф".

По мнению защитника, оккупанты поняли, что "ежедневно ложить 500 "мобиков" возле Бахмута и не получать ничего – просто глупо". Именно поэтому враг изменил тактику и пытается взять город в полукольцо.

"Даже уже Пригожин признает, что город стал крепостью, брать которую проблематично и дорого. У них заканчиваются ресурсы, видимо, поток профессиональных головорезов для "Вагнера" стал иссякать, поэтому орки корректируют свою тактику, пытаясь давить на Бахмут с юга и севера", – рассказал военный.

По его мнению, увлечение Бахмута ничего не принесет россиянам в практическом значении, но и Шойгу, и Пригожину нужно показать хоть какой-то результат на фронте.

По словам Лысенко, Шойгу и Пригожин и подобные им давно уже не о Бахмуте думают, а делят власть "после Путина" и создают для этого свои личные армии, которые нужно вооружать и обеспечивать.

"И здесь на первый план выходит проблема дефицита и недостатка снарядов. Отсюда и растут "ноги" у сообщений о том, что Шойгу с Герасимовыми, чтобы утопить Пригожина, просто жалеют для "Вагнера" снаряды, чтобы головорезы "повара" еще быстрее выдохлись и окончательно сели в лужу", – подытожил боец батальона "Свобода".

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский неожиданно посетил Бахмут и наградил защитников Украины. Этот город оккупанты пытаются захватить еще с мая. Он остается одной из самых горячих точек на всей линии фронта.

5 января стало известно, что ВСУ выбили оккупантов за пределы Бахмута. Однако вокруг города продолжаются ожесточенные бои.

По информации издания The Wall Street Journal, российская армия вынужденно приостановила наступление на Бахмут и опрокидывает бронетехнику и артиллерию в направлении Соледара, расположенного в 15 км к северу.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Бахмут как город перестал существовать.

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