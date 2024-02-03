"Уже не может воевать без ленд-лиза КНР, Ирана и КНДР": историк назвал сильные и слабые стороны армии РФ

Армия России построена по образцам ХVIII века. Это армия офицеров, в ней солдат – "это винтик, это мясо, это хлам". Однако ее сильная сторона – это массовость. А также вертикаль, способная убивать тысячи, десятки, сотни, миллионы людей.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал военный, историк и научный сотрудник НАН Украины Александр Алферов.

"Слабая сторона – россияне не способны долго воевать. Все их войны продолжаются 1,5-2 года, и если им не начинают оказывать помощь, они проиграют. Это закон. И как бы они ни говорили, что они "вторая армия в мире", Северная Корея, Иран, Китай – это их спонсоры. Это их ленд-лиз, они без него не могут воевать. Российская армия быстро выдыхается. Она направлена на быстрое наступление, а воевать в долгую без помощи, у них не получается. И это уже подтверждается – они уже не могут воевать без иностранной техники", – объяснил историк.

Алферов также отметил, что российская армия – это наследник советской армии, а та – русской императорской армии, которая формировалась во времена крепостного права. Тогда в Европе воевали рыцари, у нас – шляхта.

"Это прослойка населения, которая платит налог кровью. В Московии эта прослойка была минимальной, и воевали они крепостными. Когда начиналась война, царь-император издавал декрет — каждому помещику отдать определенное количество крепостных в армию. В армию, на 25 лет! А кого тогда отдавали без сожаления? Дебилов. Потому что храброго, мужественного, статного вы не отправите никогда. Отправляли какого-нибудь человеко-собаку или политического заключенного. Они мрази отправили Шевченко к дебилам. Поэтому они воевали ненужными людьми. Да, российскую армию боялись в Европе, но не за доблесть, мужество и храбрость. Они боялись, потому что это быдломасса", — рассказал он.

Алферов также подчеркнул, что в России нет ни одного рядового героя среди людей. У них герои – высший офицерский состав. Только во времена, когда Россия проиграла Крымскую войну, появились герои и те оказались с фамилиями Шевченко, Кошка – это украинцы.

"У нас армия инициативная, а у них армия – в массе безынициативная, не преданная, но с большой боязнью офицеров. Между офицером и рядовым – пропасть. У нас – наоборот", — резюмировал Александр Алферов.

Напомним, Дикий объяснил, почему для ВСУ выгодно держать Авдеевку.

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