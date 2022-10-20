Уже не первая потасовка: чем прославился задержанный председатель Белгорода-Днестровского

В СБУ все отрицают, говорят, на видео, которое снимали коллеги мэра, видно, что мэр препятствует проведению обыска и провоцирует драку.

Задержанный председатель Белгорода-Днестровского Виталий Граждан по-прежнему фигурировал в драках, говорится в ТСН.

В Одесской области после обыска в его кабинете в больницу попал городской голова Белгорода-Днестровского, в избиении и пытках он обвиняет спецназовцев.

В СБУ, которая направила группу на проведение обыска, говорят: все было не так, мэр препятствовал правоохранителям и провоцировал драку, поэтому на него надели наручники. Действия обеих сторон сейчас изучает прокуратура, потому как оказалось — мэр фигурирует уже не в первой драке.

На своей странице в соцсетях должностное лицо демонстрирует фото с ссадинами на лице и следами от наручников — как доказательство противоправной деятельности спрецназначенцев. Рассказывает, после обыска оказался в больнице.

“Они не позволяли подойти сотрудникам скорой, чтобы мне оказали хотя бы какую-либо помощь. Меня положили в стационар и буду здесь, потому что у меня зафиксировано, врачи говорят, сотрясение головного мозга. У меня избиты все и растяжение связок, потому что мне руки заломили и выворачивали”, — утверждает он.

В СБУ все отрицают, говорят, на видео, которое снимали коллеги мэра, видно, что мэр препятствует проведению обыска и провоцирует драку. Сообщают, что главу города подозревают в хищении бюджетных средств, которые выделили городу на возмещение последствий ракетных ударов. Ордер на обыск предоставили.

“Мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ надели на него наручники. Никаких признаков физического насилия, несмотря на все провокации мэра, совершено не было. Напротив, именно по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей Нацполом открыто производство по самому городскому голове”, — утверждают в ведомстве.

Так что сейчас глава Белгорода-Днестровского фигурант сразу двух драк. В областной прокуратуре также расследуют инцидент, произошедший летом на сессии районного совета. Там глава города повозился с председателем райсовета. Он подозревается за непреднамеренное нанесение побоев и легких телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением такого лица служебных обязанностей. Это и в мирное время вряд ли допустимо, но в военное время, когда такие действия происходят, то это не лучшим образом выглядит власть в глазах населения”, — говорит прокурор Сергей Комтенко.

В настоящее время прокуратура занимается расследованием и свежего инцидента- во время обыска.

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