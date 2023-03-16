Уже не раз спасали жизнь: украинские разведчики получили современные бронетранспортеры Oncilla (видео)

БТР Oncilla является общей украинско-польской разработкой.
Украинские разведчики получили несколько модернизированных бронетранспортеров Oncilla.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
"Машина используется для вывоза десанта в тяжелых условиях. Таких уже воюющих машин 30. Они очень хорошо показали себя на поле боя, спасали жизнь", — отметил представитель конструкторского бюро "Берил" Виктор Левченко.
БТР Oncilla является общей украинско-польской разработкой. Машина оснащена 12,7 мм пулеметом, а в комплекс защиты входит, в частности, двойное противоминное дно. Авто вмещает 6 человек десанта + водитель, стрелок и командир. Всего – 9 человек.
Напомним, что в Украину наконец-то прибыли первые французские колесные танки AMX-10 RC.
Также сообщалось, что первый украинский батальон прошел подготовку на американских БМП Bradley.
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