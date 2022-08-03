Уже не "спецоперация", а "украинская проблема": у Путина снова заговорили о мирных переговорах с Украиной

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной.

Песков заявил, что якобы РФ готова к урегулированию "украинской проблемы", если Украина выполнит требования Кремля.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Спикер диктатора посетовал, что в Стамбуле Украина якобы согласилась выполнить требования Кремля в обмен на завершение войны, однако впоследствии переговорный процесс остановился. В то же время Песков уже не говорил о "спецоперации", а заявлял об урегулировании "украинской проблемы".

"Да, действительно, Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем – на своих условиях", — сказал Песков.

Он заявил, что якобы украинские власти знают о требованиях Кремля и РФ "будет добиваться их выполнения". Вместе с тем представитель диктатора не уточнил о каких требованиях идет речь.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, потому что якобы Украина не хочет договариваться с Россией. Руководитель российской дипломатии также возмутился тем, что Украина планирует победить страну-агрессора в войне.

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