Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова согласиться на мирные переговоры с Украиной.
Песков заявил, что якобы РФ готова к урегулированию "украинской проблемы", если Украина выполнит требования Кремля.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
Спикер диктатора посетовал, что в Стамбуле Украина якобы согласилась выполнить требования Кремля в обмен на завершение войны, однако впоследствии переговорный процесс остановился. В то же время Песков уже не говорил о "спецоперации", а заявлял об урегулировании "украинской проблемы".
"Да, действительно, Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем – на своих условиях", — сказал Песков.
Он заявил, что якобы украинские власти знают о требованиях Кремля и РФ "будет добиваться их выполнения". Вместе с тем представитель диктатора не уточнил о каких требованиях идет речь.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров пожаловался, потому что якобы Украина не хочет договариваться с Россией. Руководитель российской дипломатии также возмутился тем, что Украина планирует победить страну-агрессора в войне.
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