"Уже неделю лихорадит": военный заявил о проблеме со Starlink на фронте

Военный объяснил, что такие случаи, конечно, неприятны, но не критичны для боеспособности.

На фронте уже неделю "лихорадит" Starlink. Чаще проблема выражается в резком изменении скорости канала. Также иногда наблюдаются потери пакетов.

Об этом рассказал военный ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в Telegram.

Военный отметил, что не верит слухам в "секретный российский РЭБ", который якобы мог создать эти проблемы.

"Скорее всего, это результат некоторых проблем со стороны SpaceX, о которых нам обычно не удосуживаются сообщать. Проблемы начались после последнего обновления терминалов (или так совпало). Скажу сразу, что это все неприятно, но не критично для боеспособности и наблюдается не глобально на всех старлинках", – отметил "Флэш".

По его словам, 10 мая многие Starlink "отвалились" полностью, что создало ряд проблем.

"Пошли снова слухи о секретном РЭБ (так как проблема совпала с наступлением противника). Я склоняюсь, что причиной была сильнейшая вспышка на солнце за десятилетие. Явление было одноразовым", – подытожил военный.

Ранее сообщалось, что 11 мая спутники Starlink потеряли возможность оказывать стабильную услугу Интернет-связи из-за мощной геомагнитной бури, вызванной самой масштабной солнечной активностью за последние два десятилетия.

Напомним, издание WSJ писало, что Starlink Илона Маска помогает российским оккупантам в войне в Украине.

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