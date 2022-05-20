Уже несет службу: у харьковских чрезвычайников появился пушистый Байрактар (фото)

В Харькове у чрезвычайников появился пушистый Байрактар. Щенка спасатели обнаружили во время ликвидации последствий обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Харьковские чрезвычайники нашли щенка в Киевском районе города. С тех пор собачка осталась с пожарными. Ему дали имя Байрактора. Но все его называют сокращенно Бай.

“С тех пор он несет службу вместе со своими новыми коллегами. Звания и форменной одежды у Байрактара еще нет, но за свою службу получает заработную плату ежедневно в виде разных вкусностей”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что оккупанты заставляют украинских военнопленных собирать тела погибших.

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