Уже несколько дней не удается открыть гуманитарный коридор по направлению Волноваха-Покровск

Уже несколько дней не удается открыть гуманитарный коридор по направлению Волноваха-Покровск

Людям своими силами помогают руководители Луганской и Донецкой областей.

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с 5 марта не удается открыть гуманитарный коридор в направлении Волноваха-Покровск.

Об этом Верещук рассказала в видеообращении 10 марта.

"К сожалению, я должна сказать то, что не удалось. Волноваха. Направление Волноваха-Покровск. С 5 марта включительно мы пытаемся открыть этот гуманитарный коридор и нам не удается", — сказала чиновница.

"Но есть такие люди как Павел Кириленко, руководитель Донецкой военно-гражданской администрации, который своими собственными силами со своей командой делает почти невозможное — помогает людям вопреки запрету, вопреки безответственности тех, кто должен брать на себя ответственность", — подчеркнула Верещук.

Она также поблагодарила руководителей ВГА, которые делают все от них зависящее, чтобы обеспечить и организовать гуманитарные коридоры на востоке Украины. В частности, так действует и руководитель Луганской ВГА Сергей Гайдай, которого министерша тоже поблагодарила.

Напомним, за последние два дня из зон боевых действий в Украине гуманитарными коридорами удалось вывезти более 60 тыс. мирных людей.

ТСН.ua

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