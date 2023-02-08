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Уже нет шуб: у вдов "героев Новороссии" отобрали подарки после фотосессии

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1485
Время на прочтение
1 мин
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Уже нет шуб: у вдов "героев Новороссии" отобрали подарки после фотосессии

Фото: Фото из социальных сетей

Женщин цинично использовали для российской пропаганды.

Намародеренные шубы, которые на днях раздали вдовам "героев Новороссии", после фотосессии в пропагандистских СМИ, "волонтеры" забрали обратно.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Лишь ленивый не высмеял "шубу за мужа" от луганских дружин убитых мобилизованных. Но, оказалось, это только начало истории. Луганские шубы, как из Москвы привезли, так в Москву отвезли.

После съемок видео и фотосессии шубы отобрали назад и увезли "домой". Россия всегда бросит тебя. Всегда. А предатели из Луганска и Донецка – вы вообще как умирали на фронте зря, да и будете зря умирать. Во всех смыслах", — отметил Андрющенко и опубликовал скрины соцсетей, где вдовы убитых оккупантов жалуются, что шубы у них забрали.

Сначала вдовам обещали дать взамен шубы лучшего качества, а затем заявили, что одежда предназначалась для других женщин. Жены оккупантов подозревают, что эти шубы просто передают из рук в руки, чтобы снимать видео.

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